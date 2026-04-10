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Viernes 10 de abril de 2026

Presenta Sindicatura áreas de mejora al Fideicomiso del Centro Urbano e Histórico de Chihuahua

En sesión del Fideicomiso del Centro Urbano e Histórico de Chihuahua, la Sindicatura Municipal presentó un informe técnico derivado de recorridos de inspección realizados en las calles recientemente rehabilitadas del Centro Histórico, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y fortalecer la calidad del espacio urbano.

Durante la inspección, el equipo de la Sindicatura documentó diversos puntos que requieren atención por parte de las áreas operativas del Municipio. Entre las observaciones más relevantes destacan:

• Bolardos dañados o desplazados.
• Presencia de baches en rampas de pasos pompeyanos.
• Rejillas de desagüe obstruidas o en mal estado.
• Grafiti en bancas y mobiliario urbano.

La Síndica municipal, Olivia Franco, señaló que estas inspecciones permiten generar información objetiva y verificable para orientar las decisiones del Fideicomiso.

“Nuestro trabajo es que las obras públicas mantengan estándares adecuados de calidad. La supervisión constante nos permite detectar fallas, prevenir deterioros y solicitar correcciones oportunas que protejan la inversión pública y el patrimonio histórico de la ciudad”, afirmó.

Además del informe, la sesión permitió dar seguimiento a los proyectos activos del Fideicomiso, entre ellos:

• La Solución Integral de Humedad en Infraestructura Subterránea, un proyecto técnico que busca mitigar afectaciones estructurales en las edificaciones del Centro.
• El programa de rehabilitación, corrección y cambio de registros de medidores de agua potable en el polígono del Centro Histórico.
• Diversos proyectos complementarios en materia de conservación y mejora urbana.

Asimismo, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) presentó un nuevo proyecto orientado a mejorar la funcionalidad y la imagen del Centro Histórico.

La Síndica Franco reiteró que la colaboración interinstitucional es esencial para fortalecer la planeación y ejecución de iniciativas en el corazón de la ciudad.

“El Centro Histórico es un referente cultural y económico. Mantener su infraestructura en buen estado no es solo una tarea técnica, sino una responsabilidad de largo alcance que debe ser compartida por todas las instancias”, subrayó.

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