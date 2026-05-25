Presenta defensa de Maru Campos denuncia contra funcionarios de la FGR por citatorio

Lunes 25 de mayo de 2026

El equipo legal de la gobernadora María Eugenia Campos Galván presentó una denuncia penal contra funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionados con la elaboración y ejecución del citatorio emitido para que la mandataria comparezca en el marco de las investigaciones sobre el operativo realizado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

La información fue dada a conocer por el abogado Roberto Gil Zuarth, quien confirmó que asumió formalmente la defensa jurídica de la titular del Ejecutivo estatal y calificó la actuación de la autoridad federal como un acto de "hostigamiento procesal" y una presunta violación a las garantías constitucionales de la gobernadora.

De acuerdo con Gil Zuarth, aunque el documento establece que Campos Galván fue requerida en calidad de testigo, el contenido del citatorio incluiría fundamentos legales que, a su juicio, corresponden a procedimientos dirigidos a personas sujetas a investigación penal.

El abogado argumentó que el oficio solicita la comparecencia de la gobernadora acompañada de un defensor legal, situación que consideró contradictoria con la calidad de testigo señalada en el documento.

Asimismo, sostuvo que la gobernadora cuenta con inmunidad procesal derivada de su cargo y señaló que la comparecencia presencial requerida por la FGR resulta improcedente, por lo que este lunes fue presentada una querella contra los servidores públicos federales que resulten responsables de la emisión del citatorio.

Pese a los cuestionamientos formulados por la defensa, Gil Zuarth afirmó que la mandataria estatal atenderá el requerimiento de la autoridad federal y dará respuesta al citatorio conforme a los procedimientos legales correspondientes.

La gobernadora María Eugenia Campos fue citada para comparecer el próximo miércoles en las instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez, dentro de las investigaciones relacionadas con el operativo efectuado en la Sierra de El Pinal.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido una postura pública respecto a la denuncia presentada por la defensa de la mandataria estatal.