Presenta posicionamiento Regidora Joni Barajas sobre la dignidad y derechos de las mujeres indígenas en conmemoración del Día Mundial de la Mujer Indígena

Miércoles 10 de septiembre de 2025

La Regidora del Partido Acción Nacional, quien preside la Comisión de Sociedad Civil Organizada, Asuntos Religiosos y Comunidades Indígenas, Joni Barajas González presentó un posicionamiento oficial durante la Sesión de Cabildo en el marco de la celebración del Día Mundial de la Mujer Indígena, conmemorado el pasado 5 de septiembre.

En su intervención, destacó que esta fecha trasciende el calendario y representa un recordatorio de la deuda histórica que la sociedad mantiene con las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios.

El Día Internacional de la Mujer Indígena fue instituido en 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América realizado en Tiahuanaco, Bolivia, en memoria de Bartolina Sisa, quien ofreció su vida junto con los quechuas contra la dominación española y fue ejecutada el 5 de septiembre de 1782.

Joni Barajas subrayó que las mujeres indígenas continúan enfrentando obstáculos significativos para acceder a servicios básicos como educación, salud y justicia, pero enfatizó que no deben ser vistas únicamente como víctimas, sino como protagonistas activas de la resistencia cultural, el cuidado de la tierra y la defensa de territorios frente a las injusticias sociales.

Desde su posición al frente de la Comisión, la regidora reafirmó el compromiso de la administración municipal con la promoción de políticas públicas que atiendan de manera particular las necesidades de las mujeres indígenas, garantizando el reconocimiento de sus derechos sin discriminación alguna.

En su mensaje dirigido al Cabildo, la funcionaria destacó que la visibilización de las mujeres indígenas no constituye únicamente un acto simbólico, sino que implica asegurar que sean escuchadas en la toma de decisiones, que sus aportaciones culturales y sociales sean reconocidas, y que ninguna quede olvidada por la indiferencia institucional.

La regidora hizo un llamado a sus compañeros de Cabildo para que el Día Internacional de la Mujer Indígena no se quede en el discurso y se convierta en una verdadera guía para la acción gubernamental, comprometiéndose a impulsar políticas municipales con perspectiva de género y respeto a la diversidad cultural.

Finalizó su intervención reconociendo que en cada mujer indígena está la raíz de la identidad y la memoria de los pueblos, cuyo conocimiento ancestral enseña que existen otras formas de construir justicia y prosperidad, haciendo un llamado a caminar junto a ellas en la construcción de un municipio más justo, respetuoso y verdaderamente incluyente.