Presentan Campeonato Estatal “Siempre Juntos en el Softbol” 2026 en Chihuahua

Martes 6 de octubre de 2026

Autoridades municipales, representantes del softbol y organizadores presentaron oficialmente el Campeonato Estatal “Siempre Juntos en el Softbol” 2026, encuentro que reunirá a equipos y familias en torno a una de las disciplinas con mayor tradición deportiva en Chihuahua.

Durante la rueda de prensa, el regidor Adán Galicia Chaparro, presidente de la Comisión del Deporte del H. Ayuntamiento de Chihuahua, destacó que el deporte es una herramienta fundamental para fomentar disciplina, perseverancia, trabajo en equipo y confianza entre niñas, niños y jóvenes.

“Esa es la actitud del deportista: nunca lo vas a ver derrotado. Siempre va a dar todo, aunque enfrente al gigante, aunque el reto parezca más grande que él”, expresó.

Galicia Chaparro señaló que la práctica deportiva no sólo debe medirse por los resultados, sino también por los valores y aprendizajes que deja a quienes participan.

“En el deporte no se trata solamente de ganar, sino de aprender a levantarse, competir y nunca dejar de buscar la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos”, afirmó.

El regidor reiteró que desde la Comisión del Deporte se continuará respaldando la generación de espacios que permitan a las nuevas generaciones acercarse a distintas disciplinas y desarrollar sus capacidades.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de jugadores, entrenadores, familias y organizadores que hacen posible la realización del campeonato y contribuyen al fortalecimiento del softbol en la capital.

En la presentación participaron también Carlos Durán Terreros, presidente del Comité Municipal de Softbol, y Juan José Abdo Fierro, del Instituto Municipal del Deporte, quienes resaltaron la tradición que representa este torneo y su importancia como espacio de convivencia y competencia.

El Campeonato Estatal “Siempre Juntos en el Softbol” 2026 busca consolidarse nuevamente como un punto de encuentro para la comunidad deportiva de Chihuahua y promover la práctica del softbol entre nuevas generaciones.