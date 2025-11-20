Presentan “Mi Entorno Rosa”, programa comunitario para prevenir adicciones desde los hogares

Jueves 20 de noviembre de 2025

Con un enfoque dirigido a las familias y a la construcción de entornos protectores, la regidora priista del Ayuntamiento de Chihuahua, Rosy Carmona, presentó el programa comunitario “Mi Entorno Rosa”, una iniciativa orientada a modificar la percepción social sobre las adicciones y promover espacios de diálogo dentro de las colonias de la capital. El proyecto busca impulsar una comprensión más amplia de este fenómeno, considerándolo una enfermedad que requiere acompañamiento y no un motivo de estigma o aislamiento.

La propuesta contempla el desarrollo de talleres y actividades que ayuden a las familias a identificar factores de riesgo y fortalecer habilidades emocionales, con el objetivo de reducir vulnerabilidades dentro de los hogares.

La primera sesión fue impartida por la facilitadora Rosa Alba Montoya, quien ofreció herramientas para reconocer conductas de alerta y promover dinámicas familiares enfocadas en la prevención. El diseño del programa prioriza información clara, accesible y vinculada a la realidad cotidiana de cada comunidad.

Durante la presentación, Carmona subrayó que la atención a las adicciones debe iniciar en los hogares y no únicamente en espacios especializados. Destacó que la construcción de ambientes de confianza, diálogo y apoyo es fundamental para que las familias puedan abordar el tema sin miedo ni prejuicios.

De acuerdo con lo expuesto, la iniciativa busca generar un primer acercamiento que facilite la búsqueda de ayuda y el fortalecimiento de la convivencia familiar.

“Mi Entorno Rosa” recorrerá diversas colonias de la ciudad, priorizando aquellas con mayores necesidades sociales. La intención, explicó la regidora, es acercar orientación y acompañamiento a zonas donde las familias enfrentan los retos más complejos y donde la presencia institucional puede contribuir a construir redes de apoyo.

El enfoque del programa incluye talleres de prevención, espacios de escucha y dinámicas comunitarias que permitan reforzar vínculos entre vecinas, vecinos y personal facilitador.

Carmona destacó que la participación social es indispensable para que las estrategias de prevención tengan impacto. Señaló que, cuando las familias cuentan con un acompañamiento cercano, es más probable que identifiquen situaciones de riesgo y reaccionen de manera temprana.

Asimismo, enfatizó que el programa pretende que las comunidades se involucren activamente en la construcción de soluciones, al comprender que el entorno inmediato influye directamente en la aparición o reducción de conductas asociadas al consumo de sustancias.

La regidora invitó a familias, líderes vecinales y ciudadanía en general a sumarse a las actividades programadas para las próximas semanas. Afirmó que el diálogo dentro de los hogares y el respaldo comunitario pueden contribuir a que personas en riesgo encuentren alternativas distintas y que quienes atraviesan procesos relacionados con las adicciones reciban apoyo oportuno.

El programa busca ofrecer herramientas prácticas para enfrentar una problemática que afecta a diversos sectores de la población. Según lo informado, “Mi Entorno Rosa” continuará su recorrido por distintas zonas del municipio como parte de una estrategia de cercanía que pretende reforzar la confianza comunitaria y promover la prevención desde una perspectiva integral. La iniciativa permanecerá activa con el fin de consolidar espacios donde la información, la escucha y la participación colectiva fortalezcan a las familias frente a uno de los desafíos sociales más persistentes en Chihuahua.