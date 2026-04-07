Presentan Reglamento de Turismo ante el Consejo Municipal; busca consolidar a Chihuahua como destino estratégico

Martes 7 de abril de 2026

La regidora del Ayuntamiento de Chihuahua, Rosa Isela Martínez Díaz, presentó ante el Consejo de Turismo Municipal el nuevo Reglamento de Turismo, el cual será sometido a aprobación en próximas sesiones de Cabildo. La normativa plantea reconocer al sector turístico como uno de los motores reales del desarrollo económico, social y cultural de la capital.

Martínez Díaz, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana y Sociedad Civil Organizada y forma parte de la Comisión de Fomento Económico, destacó que Chihuahua ha consolidado su prestigio en turismo de negocios y, en los últimos años, ha expandido su identidad hacia otros segmentos como la gastronomía, la cultura y el turismo médico.

“Chihuahua ya tiene ganado un nombre en el turismo de negocios, pero quienes llegan por trabajo también deben encontrar razones para quedarse a disfrutar la ciudad. Eso es justo lo que buscamos fortalecer”, afirmó la regidora.

Un reglamento integral para ordenar y potenciar el sector turístico

El documento, compuesto por seis capítulos, establece las bases normativas para las acciones que la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad realiza en materia turística, además de definir la operación del Consejo Municipal de Turismo, órgano que articula el trabajo entre gobierno municipal, estatal y sector empresarial.

Asimismo, el reglamento reconoce diez tipos de turismo con potencial de crecimiento en la ciudad:

Social

Sustentable

De aventura

Cultural

Recreativo

Médico

Educativo

De negocios

Rural

Enoturismo

Esta clasificación, señaló la regidora, refleja la amplitud de experiencias que Chihuahua puede ofrecer tanto a visitantes como a inversionistas del sector.

Obligaciones, derechos y accesibilidad

La nueva normativa también establece obligaciones claras para quienes prestan servicios turísticos, entre ellas la inscripción obligatoria al Padrón Municipal de Turismo y el cumplimiento de estándares de calidad.

Además, incorpora lineamientos que garantizan la accesibilidad universal, contemplando a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, con el propósito de que la actividad turística sea inclusiva y segura para todas y todos.

Turismo como palanca de desarrollo

Martínez Díaz enfatizó que el turismo “no es un tema menor”, sino una palanca estratégica de desarrollo que impulsa empleos, dinamiza la economía local y posiciona a Chihuahua en el mapa nacional e internacional.

“Contar con reglas claras es la base para crecer con orden y con visión”, afirmó.

El Reglamento de Turismo será discutido y votado en próximas sesiones del Cabildo, donde se espera su aprobación para dar paso a una nueva etapa de consolidación del sector en la capital.