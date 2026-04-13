Presentan a dos detenidos por homicidio de gerente de la UGRCh; los investigan también por narcomenudeo

Lunes 13 de abril de 2026

Autoridades estatales presentaron a dos personas detenidas por su presunta participación en el homicidio del gerente de operaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), quienes además enfrentan cargos por delitos contra la salud con fines de venta.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, informó que el expediente fue integrado inicialmente por otras causas relacionadas con narcomenudeo, con el objetivo de ganar tiempo y fortalecer la investigación en torno al homicidio.

El funcionario explicó que esta estrategia permitió avanzar en la construcción de una carpeta sólida, mientras se reúnen los elementos necesarios para sustentar las acusaciones correspondientes por el crimen.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados.