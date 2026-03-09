El Estado

15.97°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Presentan a ocho personas detenidas por generar disturbios en marcha del 8M en Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que ocho personas fueron detenidas durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, realizada el pasado domingo 8 de marzo, por infiltrarse y causar daños en el centro de la ciudad.

Entre los arrestados se encuentran tres adultos y cinco menores de edad. Los adultos fueron identificados como Israel R.C., de 35 años; Sebastián Arturo M.G., de 22; y Dante R.M., de 21.

En cuanto a los menores, fueron señalados M.C.C., de 13 años; J.O.T.V., de 17; L.A.H.P., de 16; K.D.P.P., de 16; y J.M.H.P., de 17 años.

Según las autoridades, estas personas se infiltraron en la movilización con la intención de generar violencia y aprovecharon el evento para causar destrozos, poniendo en riesgo la seguridad de las participantes.

Sheinbaum reafirma que México no permitirá operaciones del Ejército estadounidense en su territorio

Precio promedio de la gasolina regular se mantiene en 23.54 pesos por litro

