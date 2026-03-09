Presentan a ocho personas detenidas por generar disturbios en marcha del 8M en Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que ocho personas fueron detenidas durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, realizada el pasado domingo 8 de marzo, por infiltrarse y causar daños en el centro de la ciudad.

Entre los arrestados se encuentran tres adultos y cinco menores de edad. Los adultos fueron identificados como Israel R.C., de 35 años; Sebastián Arturo M.G., de 22; y Dante R.M., de 21.

En cuanto a los menores, fueron señalados M.C.C., de 13 años; J.O.T.V., de 17; L.A.H.P., de 16; K.D.P.P., de 16; y J.M.H.P., de 17 años.

Según las autoridades, estas personas se infiltraron en la movilización con la intención de generar violencia y aprovecharon el evento para causar destrozos, poniendo en riesgo la seguridad de las participantes.