Presentan campaña turística “Chihuahua es para ti ¡Conócelo! – La Sierra por Tren”

Lunes 11 de mayo de 2026

La Secretaría de Turismo del Estado presentó la estrategia de promoción “Chihuahua es para ti ¡Conócelo! – La Sierra por Tren”, desarrollada en coordinación con la cadena de valor de Creel, Pueblo Mágico, a fin de incentivar la afluencia de visitantes durante la temporada primavera-verano.

La campaña busca fortalecer el turismo regional mediante la difusión de promociones y experiencias turísticas en la zona serrana, a través de alianzas con prestadores de servicios, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, tour operadores, así como con el Parque Barrancas y el tren Chepe.

Como parte de esta colaboración, las y los visitantes podrán acceder a descuentos y oportunidades especiales en hospedaje, alimentos, paquetes vacacionales y actividades turísticas, con el propósito de motivar al turismo nacional y regional a recorrer la Sierra Tarahumara.

Además, la Secretaría de Turismo pondrá a disposición del público un tarifario digital, donde se incluirá información sobre los prestadores de servicios participantes, promociones vigentes, redes sociales y datos de contacto, para facilitar la planeación de viajes y experiencias en la región.

El documento puede consultarse en el siguiente enlace: https://turismodechihuahua.aflip.in/9bd3118e50.html

En la rueda de prensa estuvieron presentes el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos; el director de Promoción Turística, Germán Orrantia; el director del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, Julio Chávez; el gerente general de Turismo de FERROMX, Sergio Minakata Arista y el representante del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico de Creel, Ricardo Bustillos.