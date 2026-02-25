Presentan iniciativa para reducir de 128 a 96 el número de senadores

Miércoles 25 de febrero de 2026

El Gobierno federal presentó una iniciativa de reforma electoral que plantea reducir de 128 a 96 el número de integrantes del Senado de la República. La propuesta fue dada a conocer este viernes durante la conferencia matutina por Pablo Gómez.

Actualmente, la Cámara Alta está conformada por 128 legisladores; de aprobarse la reforma, se eliminarían 32 escaños. De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la nueva integración contemplaría 96 senadurías, distribuidas en 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

El planteamiento suprime la figura de representación proporcional en el Senado, por lo que la conformación quedaría determinada únicamente por los resultados obtenidos directamente en cada entidad federativa.

Según lo expuesto, el Ejecutivo federal sostiene que la medida busca simplificar la integración de la Cámara de Senadores y reducir el número total de legisladores bajo criterios de austeridad y eficiencia legislativa.

Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión y posteriormente por la mayoría de las legislaturas estatales para entrar en vigor.