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Lunes 13 de abril de 2026

Presentan programa “Movilidad sin Barreras” para fortalecer inclusión vial en Chihuahua

El subsecretario de Movilidad, César Komaba, presentó el programa “Movilidad sin Barreras”, una estrategia integral orientada a mejorar el desplazamiento seguro, digno e incluyente para personas con discapacidad y adultos mayores en el estado.

Durante conferencia de prensa, el funcionario explicó que el proyecto contempla la implementación de identificadores vehiculares visibles y estandarizados, los cuales permitirán reconocer cuando un vehículo transporta a personas en condición de vulnerabilidad.

El sistema utilizará un código de colores para facilitar su identificación:

Azul: discapacidad motriz en el conductor
Rosa: discapacidad auditiva
Morado: personas con discapacidad como pasajeras
Naranja: adultos mayores al volante

Esta medida busca mejorar la atención en situaciones de emergencia, al permitir que autoridades y cuerpos de auxilio identifiquen rápidamente las necesidades específicas de cada persona, además de fomentar una interacción más empática y respetuosa en la vía pública.

Como parte de la estrategia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) implementará operativos de la Policía Vial en puntos estratégicos, especialmente en zonas de alta carga vehicular y en áreas con obras de infraestructura, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el orden en la circulación.

En el contexto del regreso a clases, estas acciones se intensificarán en los alrededores de planteles educativos, mediante dispositivos de seguridad vial en horarios de entrada y salida, para proteger a estudiantes, peatones y conductores.

Las principales vialidades donde se concentrarán estos esfuerzos incluyen el bulevar Teófilo Borunda, Periférico de la Juventud, Fuerza Aérea, carretera a Aldama, así como las zonas de Industrias, Nogales y Periférico Ortiz Mena.

Finalmente, la SSPE exhortó a la ciudadanía a respetar las indicaciones de la Policía Vial, conducir con precaución y sumarse a esta estrategia que promueve la inclusión, el respeto y la solidaridad en las calles.

Emite Protección Civil aviso preventivo por fuertes vientos y tolvaneras en el estado

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