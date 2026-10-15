Presentan regidores del PAN segundo informe de actividades

Jueves 15 de octubre de 2026

Las y los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Chihuahua presentaron su Segundo Informe de Actividades en el Teatro de la Ciudad, donde dieron a conocer los principales resultados de su trabajo durante el segundo año de la administración municipal.

Al evento asistió el alcalde suplente, René Xavier Chavira Venzor, además de representantes de los tres poderes del Estado, funcionarios municipales, militantes y ciudadanos.

Durante la presentación, Chavira Venzor reconoció el trabajo desarrollado por la bancada panista desde las diferentes comisiones edilicias y el Cabildo. A este reconocimiento se sumó la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez.

El exalcalde Marco Bonilla también participó mediante un mensaje en video, en el que felicitó a las y los regidores y destacó su labor en las decisiones y proyectos impulsados para el desarrollo de Chihuahua capital.

Durante el informe se presentaron resultados de las actividades realizadas desde las distintas comisiones del Ayuntamiento, así como de su participación en el análisis y aprobación de asuntos relacionados con servicios públicos, infraestructura, desarrollo social y políticas municipales.

La bancada del PAN está integrada por Rosa Isela Martínez Díaz, María Guadalupe Borruel Baquera, Myrna Monge Meléndez, Cristina Treviño, Joni Barajas González, José Alfredo Navarrete Paz, Ernesto Ibarra, Adán Galicia, Isaac Díaz, Luis Abraham Villegas Escandón y Félix Martínez.

Con la presentación de su segundo informe, las y los regidores refrendaron su compromiso de continuar trabajando desde el Ayuntamiento y mantener la rendición de cuentas sobre las acciones realizadas en favor de las familias de Chihuahua.