Presidenta Claudia Sheinbaum visitará Juárez esta semana; será acompañada por la gobernadora

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una visita oficial a Ciudad Juárez esta semana, según confirmó la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien también la acompañará durante su estancia en el municipio fronterizo.

El anuncio fue hecho por la mandataria estatal este lunes por la mañana, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de la agenda oficial ni el día exacto de la visita.

La presencia de ambas líderes en la ciudad genera expectativa, especialmente en temas como:

Seguridad fronteriza

Infraestructura urbana

Migración

Proyectos de inversión pública y social

Esta será una de las primeras visitas de Sheinbaum a la frontera norte desde que asumió la presidencia el pasado 1 de octubre de 2024, por lo que se espera una agenda cargada de contenido estratégico para la región.

