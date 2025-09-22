Presidenta Claudia Sheinbaum visitará Juárez esta semana; será acompañada por la gobernadora

30.46°C
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una visita oficial a Ciudad Juárez esta semana, según confirmó la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien también la acompañará durante su estancia en el municipio fronterizo.
El anuncio fue hecho por la mandataria estatal este lunes por la mañana, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de la agenda oficial ni el día exacto de la visita.
La presencia de ambas líderes en la ciudad genera expectativa, especialmente en temas como:
Seguridad fronteriza
Infraestructura urbana
Migración
Proyectos de inversión pública y social
Esta será una de las primeras visitas de Sheinbaum a la frontera norte desde que asumió la presidencia el pasado 1 de octubre de 2024, por lo que se espera una agenda cargada de contenido estratégico para la región.
