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Viernes 23 de octubre de 2026

“Presidenta, yo no te estoy chingando”: Maru revela tenso diálogo con Sheinbaum

La gobernadora Maru Campos reveló nuevos detalles de la tensa conversación que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en el aeropuerto de Ciudad Juárez, donde ambas elevaron el tono al abordar diferencias relacionadas con seguridad y la cooperación con Estados Unidos.

En entrevista con Manuel López San Martín, Campos aseguró que respeta la investidura presidencial, pero consideró injustificado que durante aquel encuentro se le levantara la voz.

“Yo respeto la investidura presidencial, pero tampoco se vale que en esa injusticia te estén alzando la voz”, expresó.

La gobernadora relató que durante el intercambio llegó a decirle a Sheinbaum: “Presidenta, yo no te estoy chingando”, en medio de los reclamos entre ambas mandatarias.

Campos señaló además que reclamó haber sido mencionada reiteradamente desde la conferencia presidencial en el contexto de los señalamientos por el caso de El Pinal y la cooperación con autoridades estadounidenses.

La mandataria defendió nuevamente la colaboración con Estados Unidos y aseguró que una visita sorpresa de autoridades federales a la Torre Centinela permitiría comprobar que no existen agentes estadounidenses operando en sus instalaciones.

Incluso sostuvo que la cooperación internacional en materia de seguridad debe mantenerse debido a la condición fronteriza de Chihuahua: “Los mismos chihuahuenses me lo piden y colaborar con Estados Unidos significa defender a los chihuahuenses”.

Campos afirmó que Chihuahua continuará trabajando en materia de seguridad y lanzó críticas contra Morena y la 4T, al señalar que, si el Gobierno federal no realiza determinadas acciones, el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo.

Las declaraciones muestran el nivel de tensión alcanzado entre Campos y Sheinbaum, mientras ambas han comenzado a hacer públicos distintos fragmentos de una conversación que originalmente se había mantenido en privado.

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