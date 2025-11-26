El Estado

Presidente del Trife advierte complejidad de la jornada electoral 2027 y propone separar comicios judiciales

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), Gilberto Bátiz García, advirtió que las elecciones de 2027 representan un reto inédito para el país, debido a que coincidirían las elecciones intermedias, los comicios judiciales y el proceso de revocación de mandato.

En entrevista con El Universal, Bátiz García destacó que en 2027 deberán renovarse la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, diversas elecciones locales y, al mismo tiempo, llevarse a cabo la segunda fase de la elección judicial, lo que podría generar una jornada electoral excesivamente compleja.

Ante este escenario, el magistrado presidente propuso separar las elecciones organizadas por los partidos políticos —la federal, las locales y la revocación de mandato— de la elección judicial. Sugirió que esta última se realice en octubre de 2027, a fin de evitar que los procesos se empalmen y se afecte la operación institucional.

Bátiz García insistió en que el Tribunal Electoral mantiene una postura de absoluta imparcialidad:

“El Tribunal Electoral no se decanta por ningún partido político. Como ocurre en las democracias, puede haber partidos dominantes, pero eso no influye en el trabajo del Tribunal”.

Asimismo, aseguró que la implementación del nuevo modelo de elección judicial no compromete la capacidad, preparación, independencia ni autonomía de quienes aspiren a ocupar un cargo en el Poder Judicial.

La discusión sobre la organización electoral de 2027 continuará en los próximos meses, en medio de un contexto nacional marcado por reformas estructurales y nuevos mecanismos de participación ciudadana.

A 48 horas del bloqueo, persiste cierre total en la carretera México 45; tránsito parcial en tramo Jiménez–Zavalza

