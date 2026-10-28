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Miércoles 28 de octubre de 2026

Prestarán sillas de ruedas en Panteón Municipal 1 durante Día de Muertos

La Dirección de Servicios Públicos Municipales ofrecerá el préstamo gratuito de sillas de ruedas en el Panteón Municipal 1, con motivo de la celebración del Día de Muertos y el incremento de visitantes previsto durante estas fechas.

El servicio estará disponible del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre y estará dirigido principalmente a personas que tengan dificultades para desplazarse por su propio pie hasta las tumbas de sus seres queridos.

La medida cobra especial relevancia debido a que, ante la alta afluencia de visitantes, el acceso de vehículos al interior del panteón estará restringido, por lo que algunas personas deberán realizar recorridos a pie dentro de las instalaciones.

Las sillas de ruedas disponibles fueron proporcionadas por la asociación civil Ruedas Para la Humanidad, como parte de las acciones para facilitar la movilidad y hacer más accesible la visita a los cementerios municipales.

Para solicitar una silla de ruedas, los usuarios únicamente deberán dejar una identificación oficial con fotografía, misma que será devuelta al momento de entregar nuevamente el equipo.

El Gobierno Municipal recomendó a quienes acudirán a los panteones durante las celebraciones de Día de Muertos tomar previsiones ante la elevada afluencia de personas y atender las indicaciones del personal encargado del operativo.

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