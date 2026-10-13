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Martes 13 de octubre de 2026

Presume Jorge Romero encuesta que coloca a Marco Bonilla arriba de Cruz Pérez Cuéllar

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, difundió este martes una nueva encuesta de Rubrum sobre la elección por la gubernatura de Chihuahua, en la que Marco Bonilla aparece con ventaja frente a Cruz Pérez Cuéllar, y aprovechó el resultado para lanzar un mensaje directo a Ariadna Montiel, referente nacional de Morena.

A través de sus redes sociales, Romero compartió el ejercicio demoscópico correspondiente a octubre de 2026, en el que Bonilla registra 40.6% de las preferencias bajo una eventual alianza PAN-PRI, mientras que Pérez Cuéllar alcanza 35.2% con Morena, PT y PVEM.

“Ahora sí ya con nombres y careos. Misma casa encuestadora que tanto les gustó… ¿Algún comentario?”, escribió Romero al etiquetar directamente a Ariadna Montiel.

La publicación se da pocos días después de un intercambio político entre ambos dirigentes derivado de otro estudio de la misma casa encuestadora.

El pasado 8 de octubre, Romero había difundido una medición sobre preferencias partidistas en Chihuahua, en la que Morena aparecía en primer lugar con 39.4%, seguido del PAN con 37%, mientras que el PRI registraba 8.4%.

En aquella ocasión, Montiel respondió destacando que incluso el dirigente nacional del PAN reconocía mediante esa encuesta la ventaja de Morena en el estado.

Romero sostuvo entonces que el ejercicio medía únicamente a los partidos por separado y no contemplaba escenarios con candidatos ni alianzas.

Ahora, con el nuevo sondeo que sí incluye careos, el dirigente panista retomó el tema para contrastar los resultados y presumir la ventaja de Marco Bonilla.

La medición coloca nuevamente en el centro de la conversación política estatal un posible enfrentamiento entre Bonilla y Pérez Cuéllar rumbo a la elección de 2027.

Marco Bonilla fue recientemente nombrado coordinador de Patria, Familia y Libertad en Chihuahua, posición desde la cual ha incrementado su presencia territorial y política en distintos municipios, particularmente en Ciudad Juárez.

Por su parte, Cruz Pérez Cuéllar encabeza la estructura estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, lo que lo mantiene como una de las principales figuras de Morena rumbo a la sucesión gubernamental.

Aunque todavía falta tiempo para la definición formal de candidaturas, las encuestas y los intercambios entre las dirigencias nacionales anticipan que Chihuahua será uno de los estados donde la disputa electoral de 2027 tendrá mayor intensidad.

El nuevo ejercicio de Rubrum, además de medir preferencias, vuelve a colocar la batalla por la narrativa en redes sociales como parte central de la estrategia de ambos bloques políticos.

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