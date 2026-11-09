Presunto responsable de homicidio en San Felipe fue localizado sin vida en Ciudad Juárez

Lunes 9 de noviembre de 2026

El hombre señalado como probable responsable del homicidio de un joven ocurrido en la colonia San Felipe, en la ciudad de Chihuahua, fue localizado sin vida en un hotel de Ciudad Juárez, luego de que las investigaciones permitieran establecer su posible participación en el crimen.

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya, informó que las autoridades lograron identificar, pocas horas después del asesinato, el vehículo presuntamente relacionado con los hechos, lo que permitió avanzar en la investigación.

A partir del seguimiento de la unidad, los agentes reconstruyeron la ruta utilizada y obtuvieron información que condujo a la identificación del probable agresor.

Las indagatorias establecieron que el sospechoso tenía su residencia y zona de influencia en Ciudad Juárez, por lo que las diligencias se concentraron en esa localidad fronteriza.

Sin embargo, al avanzar en su localización, las autoridades confirmaron que el hombre había fallecido en un hotel, en un hecho que, de acuerdo con la información oficial, corresponde a un presunto suicidio.

El funcionario destacó que la identificación del vehículo fue determinante para establecer la posible responsabilidad del individuo y dar seguimiento a sus movimientos posteriores al homicidio.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha proporcionado mayores detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre las circunstancias específicas de su muerte.

Las investigaciones relacionadas con el homicidio ocurrido en San Felipe continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar las circunstancias en las que se registró la agresión.