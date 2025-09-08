El Estado

Lunes 8 de septiembre de 2025

Prevalece probabilidad de lluvias en la Sierra Tarahumara: Protección Civil

El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, mantiene la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales en municipios de la Sierra Tarahumara, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Estas condiciones generarán un ambiente de templado a cálido por la mañana y poco caluroso a caluroso por la tarde, con temperaturas de frías a frescas en la zona serrana, y cielo de despejado a parcialmente nublado.

Esta tarde se prevén lluvias de aisladas a dispersas en Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos y Guadalupe y Calvo, y aisladas en Moris, Maguarichi, Bocoyna, Guachochi, Balleza, López, Coronado, Jiménez, Ojinaga y Manuel Benavides.

Para martes y miércoles se esperan precipitaciones de dispersas a moderadas con chubascos en Chínipas, Guazapares y Morelos; y de aisladas a dispersas en Moris, Uruachi, Urique, Batopilas y Guadalupe y Calvo.

Las temperaturas máximas para este lunes podrían alcanzar los 34 grados centígrados (°C) en Juárez y Ojinaga, 3 °C en Delicias y Camargo, 32°C en Janos y Jiménez, 31°C en Chihuahua y hasta 37°C en Chínipas. En la zona serrana serán de entre 22 y 26°C.

La CEPC exhorta a la población a permanecer atenta a las condiciones climatológicas y a seguir las recomendaciones oficiales, especialmente en las zonas con pronóstico de lluvias y vientos fuertes.

Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

