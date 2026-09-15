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Martes 15 de septiembre de 2026

Prevalecerán lluvias en la región serrana esta tarde y noche de 15 de septiembre: Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo para este martes, ante el pronóstico de lluvias y vientos fuertes que se registrarán durante la tarde y la noche en gran parte del territorio chihuahuense.

Estas condiciones están asociadas a una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

Ante las celebraciones de la tradicional Grito de Independencia, la dependencia estatal exhorta a la ciudadanía para extremar precauciones si se asiste a eventos masivos o festejos patrios al aire libre, toda vez que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, vientos y granizo.

Se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 milímetros en Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Bocoyna, Urique, Batopilas y Guachochi; serán dispersas a moderadas en el norte, noroeste, oeste, suroeste. Asimismo, se contemplan lluvias aisladas en la capital del estado, Ciudad Juárez y en la región centro-sur.

En lo referente a vientos, se esperan rachas de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) que pudieran superar los 55 km/h en Saucillo y La Cruz con tolvaneras; se prevén de 45 km/h en Balleza, Nonoava, Delicias, Camargo y Jiménez, y mayores a 35 km/h en el resto de la entidad.

Para este día, habrá un clima templado a caluroso por la tarde y fresco en la región serrana, con temperaturas máximas de 38 grados centígrados en Ojinaga, 34 en Juárez, Delicias, Camargo, Jiménez y Chínipas, 33 en la capital, 30 en Parral, 27 en Cuauhtémoc, 24 en Madera y 22 en Bocoyna y Guachochi.

La CEPC reitera el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar cruzar arroyos o zonas con acumulación repentina de agua durante los festejos patrios.

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