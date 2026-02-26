El Estado

21.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 26 de febrero de 2026

Prevé Protección Civil incremento de temperaturas en Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que durante las próximas horas se prevé un incremento notable en las temperaturas, con máximas que superan los 30 grados centígrados (°C) en varias regiones de la entidad.

Para este jueves 26, se espera un ambiente caluroso por la tarde, con cielo despejado y sin lluvias. Las ráfagas de viento podrían superar 45 km/h en municipios del norte y noreste como Ahumada y Coyame, con temperaturas máximas de 29°C en Chihuahua y Juárez, 32°C en Ojinaga y 37°C en Chínipas.

El viernes 27 continuará la influencia del frente frío número 38, con mañanas frías y tardes calurosas. Los vientos podrán superar los 45 km/h en Cusihuiriachi y los 35 km/h en municipios como Guerrero, Carichí y Guachochi.

Las temperaturas para este día oscilarán entre máximas de 30°C en Chihuahua y 33°C en Ojinaga, mientras que las mínimas descenderán hasta 2 °C en la Sierra Tarahumara.

Para el sábado 28, se espera un ambiente similar, con mañanas frías y tardes calurosas, con cielo despejado. Los vientos alcanzarán ráfagas de más de 45 km/h en Juárez, Ascensión, Janos y Cuauhtémoc.

En cuanto a temperaturas, las máximas serán de 32°C en Chihuahua, 34°C en Ojinaga y 36°C en Chínipas, mientras que las mínimas descenderán nuevamente en la región serrana.

Las CEPC recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada a los rayos del sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera y de colores claros, aplicar bloqueador solar y proteger a niños y adultos mayores.

Disturbios tras muerte de “El Mencho” dejan al menos 30 abatidos y 176 detenidos en 22 estados

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Desplaza violencia a 80 personas en Guadalupe y Calvo; reciben atención humanitaria

Presenta Síndica Iniciativa para reformar reglamento en materia de peritos catastrales y valuadores

Detenidos en operativo contra “El Mencho” aseguran ser inocentes

Cuba informa que hombres abatidos en Cayo Falcones tenían fines terroristas
Sheinbaum evita debatir con Elon Musk tras polémica por declaraciones sobre narco
“Pagar el predial es invertir en el desarrollo de nuestra comunidad”: Síndica
Gobierno Municipal de Chihuahua impulsa inteligencia artificial entre emprendedoras y empresarias
Ted Sarandos, director de Netflix, acudirá a la Casa Blanca en medio de tensión con Trump
Declaran culpable a Napoleón R.B. por homicidio calificado y robo de vehículo de chofer de DiDi
Buscan a adolescente desaparecida en la colonia Jardines del Sol
Chihuahua cuenta con 283 “Puntos Naranja” para protección de mujeres en situación de riesgo

Municipios

Más Noticias

Oposición alerta que reforma electoral de Sheinbaum “dinamita la democracia” y fortalece a Morena
Reforma electoral de Sheinbaum plantea eliminar PREP y recortar senadurías plurinominales
Elon Musk responde con ironía a Sheinbaum tras polémica en redes