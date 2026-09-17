Prevén alertar a más de 80 millones de celulares durante Simulacro Nacional del 19 de septiembre

Jueves 17 de septiembre de 2026

Ciudad de México.- El Gobierno federal realizará el próximo sábado 19 de septiembre el Segundo Simulacro Nacional, que contempla activar una alerta en más de 80 millones de teléfonos celulares a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en las 32 entidades federativas.

De acuerdo con información de Agencia Reforma, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, explicó que el ejercicio busca involucrar a las familias desde sus hogares al desarrollarse en sábado.

Además del alertamiento por telefonía celular, se prevé activar 23 mil altavoces, distribuidos principalmente en entidades del Pacífico y del centro del país.

Las autoridades plantearán distintos escenarios de sismo conforme a las características de cada región, para evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones y de la población ante una emergencia.

Previo al simulacro, a las 7:19 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará una ceremonia de izamiento de la Bandera a media asta en memoria de las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

Al concluir el ejercicio se instalará el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con la participación a distancia de los gobernadores.

Durante la sesión se presentarán las capacidades de respuesta del Gobierno federal y los resultados del simulacro en cada entidad.