Chihuahua

30.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 20 de marzo de 2026

Prevén aumento en combustibles por conflicto internacional; gasolineros piden subsidios

El presidente de la Unión de Gasolineros de Parral, Juan de Dios Loya, advirtió que, de continuar el conflicto en Medio Oriente, los precios de los combustibles podrían mantenerse elevados o incluso registrar nuevos incrementos.

Ante este panorama, señaló que el sector espera que los apoyos gubernamentales se extiendan también a las gasolinas, ya que actualmente la presión en los costos continúa afectando a los empresarios.

Recordó que recientemente se renovó el acuerdo para evitar aumentos en el precio de la gasolina, al cual se incorporó el diésel. Asimismo, indicó que en reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum se planteó un margen de utilidad para los gasolineros de entre 6.5 y 7 por ciento.

Loya detalló que se aplicó un estímulo del 35 por ciento al diésel, vigente hasta este viernes; sin embargo, aclaró que debido a incrementos previos en los costos, el beneficio aún no se refleja en el precio final al consumidor.

“No es que el gasolinero no lo traslade, sino que el costo se ha mantenido alto por parte de Pemex”, explicó.

Agregó que, en el caso de las gasolinas, no se otorgaron apoyos durante la semana, lo que ha presionado los precios, ya que los empresarios no pueden operar con pérdidas.

El líder gasolinero indicó que será este 20 de marzo cuando se defina si habrá estímulos o subsidios para las gasolinas, ya sea a través del IEPS o mediante otros mecanismos por parte de la Secretaría de Hacienda.

Finalmente, destacó que en Estados Unidos el precio del diésel ha registrado incrementos importantes, al pasar de más de 3 a 5 dólares por galón, lo que refleja un encarecimiento aún mayor a nivel internacional.

“Si no existen esquemas de apoyo para los gasolineros, el incremento terminará por reflejarse en el precio al público”, concluyó.

Protección Civil advierte sobre calor extremo este fin de semana en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Accidente entre transporte escolar y auto deja 14 lesionados en Chihuahua

Aprueba Hacienda y Planeación proyecto FODESEM 2026 para Obras Públicas

Exhorta Síndica Olivia Franco a comercios revisar anuncios para prevenir riesgos por vientos

Álvaro Bustillos no descarta candidatura independiente rumbo a 2027
Dorados de Chihuahua intensifican entrenamiento en el día 11 del Spring Training 2026
PRI Chihuahua lanza la convocatoria “Defensores de México”
Mónica Zambada y la red de empresas señaladas por lavado de dinero
México exige investigación por muerte de migrante mexicano en Florida
Tren Maya lanza paquetes turísticos para Semana Santa
Operativo en San Francisco de Borja deja un detenido y aseguramiento de armas, droga y vehículos
Ataques de Irán reducen 17% la capacidad de gas de Qatar; recuperación tardará hasta cinco años

Municipios

Más Noticias

Netanyahu anuncia cese de ataques a yacimiento de gas iraní tras reclamo de Trump
Casa Blanca pide al Congreso limitar regulaciones estatales sobre IA para fomentar la innovación
Claudia Sheinbaum impulsa pagos digitales en casetas y gasolineras