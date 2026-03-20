Prevén aumento en combustibles por conflicto internacional; gasolineros piden subsidios

Viernes 20 de marzo de 2026

El presidente de la Unión de Gasolineros de Parral, Juan de Dios Loya, advirtió que, de continuar el conflicto en Medio Oriente, los precios de los combustibles podrían mantenerse elevados o incluso registrar nuevos incrementos.

Ante este panorama, señaló que el sector espera que los apoyos gubernamentales se extiendan también a las gasolinas, ya que actualmente la presión en los costos continúa afectando a los empresarios.

Recordó que recientemente se renovó el acuerdo para evitar aumentos en el precio de la gasolina, al cual se incorporó el diésel. Asimismo, indicó que en reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum se planteó un margen de utilidad para los gasolineros de entre 6.5 y 7 por ciento.

Loya detalló que se aplicó un estímulo del 35 por ciento al diésel, vigente hasta este viernes; sin embargo, aclaró que debido a incrementos previos en los costos, el beneficio aún no se refleja en el precio final al consumidor.

“No es que el gasolinero no lo traslade, sino que el costo se ha mantenido alto por parte de Pemex”, explicó.

Agregó que, en el caso de las gasolinas, no se otorgaron apoyos durante la semana, lo que ha presionado los precios, ya que los empresarios no pueden operar con pérdidas.

El líder gasolinero indicó que será este 20 de marzo cuando se defina si habrá estímulos o subsidios para las gasolinas, ya sea a través del IEPS o mediante otros mecanismos por parte de la Secretaría de Hacienda.

Finalmente, destacó que en Estados Unidos el precio del diésel ha registrado incrementos importantes, al pasar de más de 3 a 5 dólares por galón, lo que refleja un encarecimiento aún mayor a nivel internacional.

“Si no existen esquemas de apoyo para los gasolineros, el incremento terminará por reflejarse en el precio al público”, concluyó.