Prevén aumento en precio de la tortilla; podría llegar hasta 30 pesos en Chihuahua

Martes 14 de abril de 2026

El Consejo Nacional de la Tortilla advirtió que el precio de la tortilla de maíz podría incrementarse entre 2 y 4 pesos por kilogramo en las próximas semanas, lo que impactaría directamente en estados como Chihuahua, donde el costo podría alcanzar hasta los 30 pesos por kilo.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), al 13 de abril el precio promedio en la entidad se ubicó en 25.53 pesos, con variaciones de 25.22 pesos en Ciudad Juárez y 26.00 pesos en Chihuahua capital.

El presidente del organismo, Homero López García, explicó que el alza se debe principalmente al incremento en el precio del maíz, que a partir del 15 de abril registrará un ajuste en su costo por tonelada.

A este factor se suman aumentos en insumos como gas, transporte y combustibles, lo que ha elevado los costos de producción, actualmente estimados en alrededor de 25 pesos por kilogramo.

De concretarse el aumento, el precio promedio en Chihuahua podría ubicarse entre 27.53 y 29.53 pesos, dependiendo del ajuste aplicado por cada establecimiento, mientras que en la capital del estado podría alcanzar los 30 pesos por kilo.

A nivel nacional, el precio promedio de la tortilla se mantiene en 23.70 pesos, aunque en ciudades como Mexicali, Hermosillo y Ciudad Acuña ya se registran costos de hasta 35 pesos por kilogramo.

El posible incremento representa un impacto directo en la economía familiar, al tratarse de uno de los alimentos básicos en la dieta de los mexicanos.