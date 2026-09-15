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Martes 15 de septiembre de 2026

Prevén chubascos y descargas eléctricas en cinco regiones de Chihuahua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas durante las primeras horas de este martes en cinco regiones del estado de Chihuahua.

De acuerdo con el pronóstico emitido para el periodo de 6:00 a 9:00 de la mañana, las precipitaciones podrían presentarse en las regiones de Casas Grandes, Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Parral.

La dependencia precisó que estas referencias corresponden a zonas regionales, por lo que las lluvias pueden presentarse tanto en los municipios señalados como en localidades cercanas.

Las condiciones meteorológicas están asociadas a la presencia del monzón mexicano y a factores de inestabilidad atmosférica que continúan favoreciendo lluvias en el noroeste del país.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente al conducir y al permanecer en espacios abiertos.

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