Prevén derrama de más de 200 millones de pesos en Chihuahua durante El Buen Fin 2025

Martes 11 de noviembre de 2025

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chihuahua, Alejandro Lazzarotto, estimó que los cinco días de promociones y ofertas del programa El Buen Fin 2025 dejarán una derrama económica superior a los 200 millones de pesos en la capital del estado.

De acuerdo con el líder empresarial, esta cifra representa un incremento del 10 por ciento respecto a lo obtenido el año pasado, y refleja el optimismo del sector comercio ante el comportamiento del consumo durante el llamado “fin de semana más barato del año”, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Lazzarotto exhortó a los consumidores a realizar compras inteligentes y a privilegiar los comercios locales, visitando las tiendas físicas para aprovechar las ofertas, y evitar en lo posible las compras en línea, con el fin de favorecer la economía regional.

“Los pronósticos son alentadores y reflejan un esfuerzo coordinado para impulsar la economía local, buscando que la calidez del trato en persona beneficie a los negocios familiares”, expresó.

Para fomentar la participación y asegurar el cumplimiento de las expectativas, el dirigente de Canaco pidió a los empresarios locales que, en la medida de lo posible, adelanten el aguinaldo o entreguen los fondos de ahorro a los trabajadores antes del evento, con el fin de estimular el consumo interno.

Entre los giros con mayor dinamismo durante El Buen Fin destacan los de electrónica y tecnología, ropa y electrodomésticos, aunque se espera un repunte también en servicios turísticos, restaurantes y hospedaje.

A nivel nacional, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) prevé una derrama superior a los 200 mil millones de pesos, beneficiando principalmente a negocios familiares y empresas del sector comercio, servicios y turismo.

La edición 2025 se distinguirá por el fortalecimiento de la identidad nacional, ya que el logotipo oficial de El Buen Fin incorporará el distintivo “Hecho en México”, con el propósito de resaltar el talento y la producción nacional.

En el marco del 15º aniversario del programa, la Lotería Nacional emitirá un billete conmemorativo, cuyo sorteo se realizará el 14 de noviembre, como parte de las celebraciones que acompañarán esta nueva edición del evento comercial más importante del país.