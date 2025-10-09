Prevén fuertes ráfagas de viento y tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua

Jueves 9 de octubre de 2025

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó que durante este jueves 9 de octubre se esperan ráfagas de viento superiores a los 55 km/h, las cuales podrían ocasionar tolvaneras peligrosas en distintos tramos carreteros de la entidad.

Las zonas con mayor riesgo de tolvaneras incluyen los municipios de Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Guachochi, Julimes, Saucillo, Camargo y La Cruz, por lo que las autoridades exhortan a evitar exponerse al viento y conducir con extrema precaución en estas áreas.

El pronóstico climático está influenciado por un sistema frontal en el sur de EE.UU., la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y la humedad del océano Pacífico, además de la nubosidad remanente de la tormenta tropical Priscilla.

Se prevé un ambiente de fresco a templado por la mañana y de cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas frías en la zona serrana. El cielo se mantendrá de mayormente despejado a parcialmente nublado.

Los vientos oscilarán entre 5 y 15 km/h, pero con rachas superiores a los 55 km/h en el noroeste, especialmente en Janos, y de más de 45 km/h en otras regiones como Juárez, Ahumada, Guadalupe, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Jiménez y Ojinaga.

Se pronostican lluvias de aisladas a dispersas (2.1 a 5 mm) en municipios como Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva, Cuauhtémoc, Chihuahua, Parral, Matamoros y Coronado, así como lluvias ligeras en zonas como Madera, Temósachi, Uruachi, Aldama y Jiménez. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Temperaturas esperadas

Chínipas: 36°C (más alta del estado)

Ojinaga: 31°C

Delicias: 30°C

Juárez y Janos: 29°C

Chihuahua: 28°C

Parral: 25°C

Madera: 23°C

Guachochi y Cuauhtémoc: 22°C

Creel y El Vergel: 21°C

El registro más bajo se dio en San Juanito, con 8°C, mientras que la temperatura más alta del día anterior fue de 36.8°C en Urique.

Recomendaciones

La CEPC pide a la ciudadanía:

Evitar actividades al aire libre durante ráfagas fuertes

Conducir con precaución en zonas con tolvaneras

No encender fogatas en zonas boscosas

Mantenerse informados a través de canales oficiales