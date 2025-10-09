El Estado

16.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 9 de octubre de 2025

Prevén fuertes ráfagas de viento y tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó que durante este jueves 9 de octubre se esperan ráfagas de viento superiores a los 55 km/h, las cuales podrían ocasionar tolvaneras peligrosas en distintos tramos carreteros de la entidad.

Las zonas con mayor riesgo de tolvaneras incluyen los municipios de Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Guachochi, Julimes, Saucillo, Camargo y La Cruz, por lo que las autoridades exhortan a evitar exponerse al viento y conducir con extrema precaución en estas áreas.

El pronóstico climático está influenciado por un sistema frontal en el sur de EE.UU., la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y la humedad del océano Pacífico, además de la nubosidad remanente de la tormenta tropical Priscilla.

Se prevé un ambiente de fresco a templado por la mañana y de cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas frías en la zona serrana. El cielo se mantendrá de mayormente despejado a parcialmente nublado.

Los vientos oscilarán entre 5 y 15 km/h, pero con rachas superiores a los 55 km/h en el noroeste, especialmente en Janos, y de más de 45 km/h en otras regiones como Juárez, Ahumada, Guadalupe, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Jiménez y Ojinaga.

Se pronostican lluvias de aisladas a dispersas (2.1 a 5 mm) en municipios como Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva, Cuauhtémoc, Chihuahua, Parral, Matamoros y Coronado, así como lluvias ligeras en zonas como Madera, Temósachi, Uruachi, Aldama y Jiménez. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Temperaturas esperadas

Chínipas: 36°C (más alta del estado)

Ojinaga: 31°C

Delicias: 30°C

Juárez y Janos: 29°C

Chihuahua: 28°C

Parral: 25°C

Madera: 23°C

Guachochi y Cuauhtémoc: 22°C

Creel y El Vergel: 21°C

El registro más bajo se dio en San Juanito, con 8°C, mientras que la temperatura más alta del día anterior fue de 36.8°C en Urique.

Recomendaciones

La CEPC pide a la ciudadanía:

Evitar actividades al aire libre durante ráfagas fuertes

Conducir con precaución en zonas con tolvaneras

No encender fogatas en zonas boscosas

Mantenerse informados a través de canales oficiales

Cámaras empresariales rechazan aumento del IEPS a refrescos propuesto en Paquete Económico 2026

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Tesla lanza versiones más económicas del Model 3 y Model Y en respuesta al fin del crédito fiscal en EE.UU.

Judge lidera histórica remontada y mantiene con vida a los Yankees ante Toronto

Juez denuncia presiones en caso contra hermano de diputado; lo vinculan a proceso por tentativa de homicidio

Efecto Chihuahua: Proponen prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas de Nuevo León
Inaugura alcalde Bonilla nuevas gradas y luminarias en el CETIS 86
Israel y Hamas aceptan primera fase de paz en Gaza: liberación de rehenes e inicio de retirada militar
Presenta Síndica Olivia Franco su 4º Informe de Labores ante el H. Ayuntamiento
Juez denuncia presiones en caso contra hermano de diputado; lo vinculan a proceso por tentativa de homicidio
Tesla lanza versiones más económicas del Model 3 y Model Y en respuesta al fin del crédito fiscal en EE.UU.
Sustituyen 320 lámparas a LED en Los Olivos; supervisa Bonilla avances en seguridad y servicios
Gerardo Fernández Noroña viaja en jet privado y genera críticas en redes

Municipios

Más Noticias

Judge lidera histórica remontada y mantiene con vida a los Yankees ante Toronto
Avanzan al 65% las obras de los puentes vehiculares hacia la Cascada de Cusárare
Impulso al deporte y cercanía con la ciudadanía, ejes del informe del regidor Adán Galicia