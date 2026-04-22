Prevén hasta 33°C y fuertes vientos en Chihuahua capital

Miércoles 22 de abril de 2026

La ciudad de Chihuahua alcanzará una temperatura máxima de 33 grados centígrados durante la tarde de este miércoles, de acuerdo con el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que también anticipa vientos con rachas superiores a los 45 kilómetros por hora.

El organismo detalló que estas condiciones son resultado de la interacción del frente frío número 46 sobre el noroeste del país con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de un canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico.

Esta combinación generará un ambiente de frío a templado por la mañana y de cálido a caluroso por la tarde en gran parte del estado, mientras que en la zona serrana persistirán condiciones de muy frío a frío.

En cuanto a los vientos, se prevén velocidades de entre 15 y 25 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h en municipios del norte, noroeste, centro, sur y sureste, incluyendo Juárez, Ahumada, Janos, Parral y otras regiones. En la capital y zonas cercanas, las ráfagas podrían rebasar los 45 km/h.

Protección Civil advirtió que estas condiciones podrían generar tolvaneras en distintos tramos carreteros, como Ahumada–Juárez, Juárez–Janos, Jiménez–Parral y la vía corta Chihuahua–Parral, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones.

No se contemplan lluvias para este día. En cuanto a las temperaturas registradas el martes, destacaron Urique con 34.2°C, Chínipas con 33.9°C y Chihuahua capital con 32.9°C, entre las más altas del estado.