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Chihuahua, Chihuahua

Viernes 4 de septiembre de 2026

Prevén lluvias con descargas eléctricas en gran parte de Chihuahua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó intervalos de chubascos acompañados de posibles descargas eléctricas durante la mañana de este viernes en distintas regiones del estado de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte meteorológico para el norte del país, entre las 6:00 y las 9:00 horas existe posibilidad de precipitaciones en las regiones de Casas Grandes, Chihuahua, Delicias, Juárez, Cuauhtémoc y Parral.

La dependencia aclaró que las ciudades mencionadas funcionan como referencia para identificar las diferentes regiones, por lo que las lluvias también pueden presentarse en municipios y comunidades cercanas.

Las condiciones de inestabilidad son favorecidas por la presencia del monzón mexicano y factores de inestabilidad atmosférica, que mantienen el potencial de precipitaciones en territorio chihuahuense.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones durante los periodos de lluvia.

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