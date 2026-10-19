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Lunes 19 de octubre de 2026

Prevén lluvias de hasta 25 mm y fuertes vientos en Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las próximas horas se esperan lluvias de dispersas a moderadas, con acumulaciones de hasta 25 milímetros, en diversas regiones del estado de Chihuahua.

Las condiciones serán generadas por la masa de aire polar que impulsa al frente frío número 2, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y la nubosidad asociada a la tormenta tropical “Trudy”.

Para esta tarde, las precipitaciones más importantes, de 5.1 a 25 mm, podrían presentarse en Ascensión, Buenaventura, Namiquipa, Balleza, Cuauhtémoc, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara y la zona de Majalca, en el municipio de Chihuahua. En el resto del estado se esperan lluvias aisladas a dispersas de hasta 5 mm.

Las temperaturas máximas previstas alcanzarán 26°C en Chihuahua capital y Ciudad Juárez, 27°C en Ojinaga, 26°C en Delicias y hasta 36°C en Chínipas.

Para mañana continuará la posibilidad de lluvias de hasta 25 mm en las regiones suroeste y sur, principalmente en Balleza, El Tule, Huejotitán y San Francisco del Oro, mientras que para el resto de la entidad se anticipan precipitaciones aisladas.

Además, durante ambos días se pronostican rachas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora, por lo que Protección Civil recomendó mantenerse atento a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante lluvias y fuertes vientos.

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