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Viernes 9 de octubre de 2026

Prevén lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en gran parte del país

México.- Para las próximas horas se esperan condiciones de lluvias intensas, tormentas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en diferentes regiones del país.

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en Guerrero, Michoacán, Colima, Oaxaca y Chiapas, donde se pronostican lluvias de intensas a torrenciales.

También se esperan lluvias muy fuertes en Jalisco, Puebla, Veracruz y Yucatán; mientras que en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche y Quintana Roo se prevén lluvias fuertes.

En Chihuahua, así como Sonora, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes y San Luis Potosí, se pronostican chubascos.

Además, se prevé oleaje de 2.5 a 4.5 metros en costas de Michoacán, Guerrero, Baja California, Colima, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán.

Las rachas de viento podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h en las costas de Colima, Guerrero y Michoacán.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrá ambiente caluroso, con máximas de 35 a 45 °C, en Baja California, Sonora, Baja California Sur y Sinaloa.

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