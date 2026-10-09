Prevén lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en gran parte del país

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Chihuahua, Chihuahua
Viernes 9 de octubre de 2026
México.- Para las próximas horas se esperan condiciones de lluvias intensas, tormentas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en diferentes regiones del país.
Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en Guerrero, Michoacán, Colima, Oaxaca y Chiapas, donde se pronostican lluvias de intensas a torrenciales.
También se esperan lluvias muy fuertes en Jalisco, Puebla, Veracruz y Yucatán; mientras que en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche y Quintana Roo se prevén lluvias fuertes.
En Chihuahua, así como Sonora, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes y San Luis Potosí, se pronostican chubascos.
Además, se prevé oleaje de 2.5 a 4.5 metros en costas de Michoacán, Guerrero, Baja California, Colima, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán.
Las rachas de viento podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h en las costas de Colima, Guerrero y Michoacán.
En cuanto a las temperaturas, se mantendrá ambiente caluroso, con máximas de 35 a 45 °C, en Baja California, Sonora, Baja California Sur y Sinaloa.
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