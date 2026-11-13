Prevén lluvias y descenso de temperaturas por entrada de chorro polar a Chihuahua

Viernes 13 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la entrada de una corriente en chorro polar que, en interacción con una vaguada, provocará bajas temperaturas, fuertes vientos y lluvias en distintas regiones del estado de Chihuahua durante este viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones meteorológicas afectarán principalmente al norte del país, donde se esperan rachas fuertes de viento, chubascos y un descenso en las temperaturas.

En Chihuahua, las lluvias se concentrarían en la región norte y noroeste, particularmente en Ciudad Juárez y Ahumada, con precipitaciones que podrían alcanzar los 25 milímetros.

Para la capital del estado, se pronostican temperaturas mínimas de 10 grados centígrados este viernes, mientras que durante el sábado y domingo podrían descender hasta los 9 grados.

Las condiciones de frío matutino continuarán durante el fin de semana, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.