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Viernes 13 de noviembre de 2026

Prevén lluvias y descenso de temperaturas por entrada de chorro polar a Chihuahua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la entrada de una corriente en chorro polar que, en interacción con una vaguada, provocará bajas temperaturas, fuertes vientos y lluvias en distintas regiones del estado de Chihuahua durante este viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones meteorológicas afectarán principalmente al norte del país, donde se esperan rachas fuertes de viento, chubascos y un descenso en las temperaturas.

En Chihuahua, las lluvias se concentrarían en la región norte y noroeste, particularmente en Ciudad Juárez y Ahumada, con precipitaciones que podrían alcanzar los 25 milímetros.

Para la capital del estado, se pronostican temperaturas mínimas de 10 grados centígrados este viernes, mientras que durante el sábado y domingo podrían descender hasta los 9 grados.

Las condiciones de frío matutino continuarán durante el fin de semana, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.

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