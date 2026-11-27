Viernes 27 de noviembre de 2026

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que durante este fin de semana, del 27 al 29 de noviembre, se esperan mañanas frías y tardes templadas en la capital del estado.

Para este viernes se contempla una temperatura mínima de 6 grados centígrados y una máxima de 20, con cielo soleado durante el resto del día.

El sábado 28 de noviembre se prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 25, mientras que para el domingo 29 se esperan temperaturas de entre 6 y 20 grados centígrados.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores, a fin de prevenir enfermedades respiratorias.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o utilizar la aplicación Marca el Cambio.