Prevén más renuncias en el INE tras salida de Guadalupe Taddei

Lunes 26 de octubre de 2026

Ciudad de México.– La posible salida de varios funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei ha generado incertidumbre al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente entre personal de Presidencia y Administración, de acuerdo con fuentes del organismo.

Entre quienes estarían preparando su renuncia se encuentra Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad de Igualdad de Género y una de las funcionarias consideradas cercanas a Taddei.

De acuerdo con la información difundida, Hernández Gómez habría participado en reuniones organizadas por la familia del proveedor Alfredo Hernández, vinculada con empresas como Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones.

También se menciona a Mario Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales, área relacionada con los procesos de contratación del Instituto, así como a José Alberto Pérez de Acha, coordinador de la Unidad de Servicios de Informática.

Las versiones sobre posibles movimientos se producen en medio de un ambiente de incertidumbre para alrededor de 30 trabajadores adscritos a la Presidencia del INE, además de personal administrativo.

Según los reportes, personal cercano a Taddei habría terminado de retirar sus pertenencias de su oficina y la funcionaria ya no habría regresado al organismo desde el viernes.

Hasta el momento, las eventuales renuncias de los funcionarios mencionados deberán confirmarse oficialmente por el INE.