Prevén máxima de 29°C en la capital; sistema anticiclónico desplaza al Frente Frío 37

Jueves 26 de febrero de 2026

La capital del estado espera este jueves una temperatura máxima cercana a los 29°C, luego de que un sistema anticiclónico desplazó al Frente Frío 37, lo que permitirá condiciones de poco caluroso a caluroso por la tarde y cielo mayormente despejado en gran parte de la entidad.

De acuerdo con el reporte matutino de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua se registraron temperaturas entre los 30°C de máxima y 9.4°C de mínima. En el resto del estado, Chínipas destacó con 35.4°C y Urique con 33.5°C como los municipios más calurosos, mientras que El Vergel reportó -1.1°C como el punto más frío.

Para este jueves, la interacción de un posible Frente Frío 38 —que avanza desde el sur de Estados Unidos hacia la frontera norte y noreste del país— con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión, una línea seca sobre el noreste de México, un sistema anticiclónico en niveles medios y altos de la atmósfera y la entrada de humedad del Océano Pacífico, favorecerá ambiente fresco por la mañana y condiciones de muy frío a frío en la zona serrana durante la noche.

Las temperaturas máximas previstas colocan a Chínipas como el municipio más caluroso con hasta 37°C, seguido de Ojinaga con 32°C y Delicias, Camargo y Jiménez con 31°C. En la región serrana, Madera alcanzará 25°C, al igual que Creel y Guachochi, mientras que El Vergel llegará a 24°C.

En cuanto al viento, se esperan rachas de 10 a 20 km/h de manera generalizada; sin embargo, en zonas del norte y noreste como Ahumada, Sueco y Coyame podrían superar los 45 km/h. En municipios como Juárez, Janos, Nuevo Casas Grandes, Namiquipa, Jiménez, Camargo y Manuel Benavides, las ráfagas podrían rebasar los 35 km/h.

No se prevén lluvias para la jornada.