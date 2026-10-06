Prevén que el oro alcance los 5 mil dólares por onza en los próximos 12 meses

Martes 6 de octubre de 2026

Sorrento, Italia.- El precio del oro podría alcanzar los 5 mil 013 dólares por onza troy durante los próximos 12 meses, de acuerdo con las previsiones recogidas entre delegados de la reunión anual de la Asociación del Mercado de Metales Preciosos de Londres (LBMA).

La estimación representa un incremento respecto al nivel actual de alrededor de 4 mil 170 dólares por onza, pese a que el metal acumula una caída cercana al 3% en lo que va del año.

De acuerdo con la información presentada durante la conferencia, el comportamiento reciente del oro ha estado influido por las expectativas de que las tasas de interés permanezcan elevadas por más tiempo, en un contexto marcado por tensiones internacionales.

Durante 2025, el oro registró un incremento de 64%, su mayor avance anual desde 1979, y alcanzó un máximo histórico de 5 mil 595 dólares por onza en enero.

Las previsiones también apuntan a incrementos en otros metales preciosos. La plata podría llegar a 97 dólares por onza en un año, frente a los aproximadamente 61 dólares actuales.

En el caso del platino, la estimación es de mil 914 dólares por onza, desde los mil 706 actuales, mientras que el paladio podría subir hasta mil 415 dólares, desde aproximadamente mil 174 dólares.

Pese a estas expectativas, la plata acumula una caída de 14% en lo que va del año, mientras que el platino y el paladio registran retrocesos de 17% y 28%, respectivamente.