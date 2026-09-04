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Viernes 4 de septiembre de 2026

Prevén reabrir Santa Teresa el 20 de septiembre para exportar ganado de Chihuahua a EU

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) prevé que después del 20 de septiembre pueda reactivarse la exportación de ganado chihuahuense hacia Estados Unidos a través del cruce de Santa Teresa, Nuevo México, con una capacidad estimada de hasta mil cabezas diarias.
La reapertura de este punto fronterizo representaría un paso importante para la recuperación de la actividad ganadera de Chihuahua, entidad que antes del cierre de la frontera se mantenía como la principal exportadora de ganado mexicano hacia Estados Unidos.

Durante agosto comenzaron a reactivarse las exportaciones a través de Agua Prieta, Sonora; sin embargo, los cruces volvieron a suspenderse debido a una falla técnica en los puntos de inspección. Antes de esa interrupción se registraba un promedio de 720 cabezas de ganado al día.

Actualmente, el ganado mexicano debe superar tres inspecciones antes de ingresar a territorio estadounidense.

Chihuahua, líder nacional en exportación

La importancia de la reapertura de Santa Teresa se refleja en las cifras del ciclo de exportación 2023-2024. México envió alrededor de 1.325 millones de becerros a Estados Unidos y Chihuahua concentró aproximadamente 887 mil cabezas, cerca de dos terceras partes del total nacional.

De concretarse la reapertura después del 20 de septiembre, el cruce de Santa Teresa permitiría recuperar gradualmente el flujo comercial hacia Nuevo México y dar un nuevo impulso a uno de los sectores económicos más importantes para Chihuahua.

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