Prevén relevo en Embajada de México en EU

Jueves 23 de abril de 2026

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, concluiría su gestión en las próximas semanas, de acuerdo con diversos reportes que apuntan a un relevo en la representación diplomática.

Moctezuma, quien asumió el cargo en febrero de 2021 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y fue ratificado posteriormente por la presidenta Claudia Sheinbaum, dejaría la embajada en un contexto clave para la relación bilateral.

Según versiones difundidas por medios y analistas, el relevo sería Roberto Lazzeri Montaño, actual director de Nacional Financiera y Bancomext, quien recientemente se integró al equipo encargado de dar seguimiento a la revisión del T-MEC.

El posible cambio se da en medio de negociaciones estratégicas entre México y Estados Unidos, particularmente en torno a la actualización del tratado comercial, considerado uno de los pilares de la relación económica entre ambos países.

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha emitido una confirmación oficial sobre el relevo en la embajada.