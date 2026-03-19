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Jueves 19 de marzo de 2026

Prevén temperaturas de hasta 40°C por onda de calor en Chihuahua

Una onda de calor afectará al estado de Chihuahua durante las próximas 72 horas, con un incremento significativo en las temperaturas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico, la capital podría alcanzar hasta 35 grados Celsius el próximo domingo, mientras que en Chínipas el termómetro podría elevarse hasta los 40 grados, siendo una de las zonas más afectadas por el calor extremo.

En la franja fronteriza, Ciudad Juárez y Ojinaga registrarán temperaturas de entre 35 y 37 grados. En tanto, en la capital se prevé que los valores se mantengan por encima de los 31 grados durante todo el periodo.

Para este viernes, municipios de la región centro-sur y Janos alcanzarán los 34 grados, mientras que hacia el fin de semana se estiman 32 grados en Parral y Jiménez, así como 31 grados en Temósachic.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud, además de mantenerse informada a través de canales oficiales, ya que se dará seguimiento permanente a la evolución de este fenómeno climático.

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