Prevén viento, lluvias y variaciones térmicas en Chihuahua por presencia de vaguada y corriente en chorro

Viernes 10 de abril de 2026

La presencia de una vaguada en altura, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico generará este viernes 10 de abril condiciones de viento, lluvias y variaciones térmicas en gran parte del estado de Chihuahua.

Para esta tarde, se pronostican temperaturas máximas de 30°C en Chihuahua y Ciudad Juárez, 33°C en Ojinaga, 31°C en Delicias y hasta 35°C en Chínipas. En la región serrana los valores serán significativamente menores, con 22°C en Guachochi y 21°C en El Vergel.

Durante la mañana prevalecerá un ambiente de fresco a templado; por la tarde las temperaturas oscilarán entre cálidas y calurosas, mientras que en zonas serranas persistirá un clima de muy frío a frío. El cielo variará de parcialmente nublado a nublado.

El pronóstico indica vientos de 10 a 20 km/h, con rachas superiores a los 55 km/h en sectores del norte y centro, como Ahumada, Rosales y Delicias. En municipios como Juárez, Guadalupe, Meoqui, Julimes, Saucillo y Ojinaga, las ráfagas podrían superar los 45 km/h, y en otras regiones rebasar los 35 km/h, con posibles tolvaneras.

En materia de precipitaciones, se esperan lluvias dispersas a moderadas con chubascos en zonas del noroeste y centro, incluyendo Palomas, Ascensión, Namiquipa, Cuauhtémoc y Riva Palacio. También se prevén lluvias aisladas a dispersas en municipios del norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y noreste, como Juárez, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Parral, Camargo y Ojinaga. Las precipitaciones podrían presentarse con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En las últimas 24 horas, la temperatura más alta se registró en Chínipas con 35.4°C, seguida de Urique con 35.1°C, mientras que El Vergel alcanzó -1.2°C como mínima.

De acuerdo con The Weather Channel, la ciudad de Chihuahua alcanzará los 30°C, con sensación térmica cercana a los 29°C, cielo parcialmente nublado y viento del sureste alrededor de 17 km/h. El índice UV llegará a 8, considerado alto, y la humedad se mantendrá baja, cerca del 29%.

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con incremento de nubosidad hacia la noche y probabilidad de chubascos entre las 18:00 y 20:00 horas, en concordancia con el pronóstico regional.