Chihuahua

9.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

Prevén vientos fuertes y temperatura de hasta 28°C en la capital de Chihuahua

La ciudad de Chihuahua podría registrar este jueves una temperatura máxima de hasta 28 grados centígrados, aunque la jornada estará marcada por vientos fuertes con rachas que podrían superar los 55 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de tolvaneras en distintos tramos carreteros, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el reporte matutino, estas condiciones son provocadas por la entrada del frente frío número 39 por el noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión, una línea seca sobre Coahuila y humedad proveniente del Océano Pacífico. El pronóstico indica mañana fría a fresca, tarde cálida a calurosa y ambiente muy frío en la zona serrana, con cielo de despejado a parcialmente nublado.

Los vientos sostenidos oscilarán entre 15 y 25 kilómetros por hora, pero las ráfagas podrían superar los 65 km/h en municipios del norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y sur del estado, como Juárez, Cuauhtémoc, Madera, Delicias, Parral, Camargo y Jiménez. En la capital y otras localidades como Ahumada, Balleza, Bocoyna y Guachochi, las rachas podrían rebasar los 55 km/h.

Protección Civil alertó sobre posibles tolvaneras en los tramos carreteros Chihuahua–Juárez, Chihuahua–La Junta, Chihuahua–Jiménez, Juárez–Janos y Chihuahua–Nuevo Casas Grandes, además de zonas urbanas y rurales en diversos municipios del estado. Para este jueves no se esperan lluvias, y la única precipitación reciente fue de 2.5 milímetros en Chinatú.

En cuanto a temperaturas registradas durante la madrugada, Temósachi y Basaseachi reportaron mínimas de -1 grado, mientras que San Juanito marcó 0 grados y Creel -0.8. En contraste, Urique registró una mínima de 18.1 grados y podría alcanzar una máxima de 34.3 grados, seguido de Chínipas, con 33.4 grados.

Para la tarde, las temperaturas máximas esperadas en el estado son: Ojinaga 32°C; Delicias, Camargo y Jiménez 31°C; Parral y Chihuahua 27 a 28°C; Juárez 27°C; Cuauhtémoc 22°C; Temósachi 21°C; Guachochi 18°C; El Vergel y Creel 17°C; y Madera 19°C. Autoridades recomiendan a la población extremar precauciones al conducir en carreteras ante posibles tolvaneras y rachas de viento fuertes.

Trump convoca cumbre de seguridad en Miami con países de Latinoamérica, sin incluir a México

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026

Publica Claudia Sheinbaum decreto para reducir jornada laboral a 40 horas en 2030 sin disminuir salarios

Asume Servando Chávez Tiznado la Coordinación de Educación de la Zona Sur
Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.
Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026
España desafía a Estados Unidos y rechaza colaborar en ataques contra Irán
Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua
Cabildo de Mujeres 2026: 22 ganadoras asumirán cargos simbólicos por un día
Evacuación de mexicanos en medio del conflicto EU-Irán
Preparativos para la marcha del 8M: retiran respaldos de las bancas en el centro histórico

Municipios

Más Noticias

Grupo Elektra realiza primer pago de su adeudo fiscal histórico con el SAT
Sheinbaum advierte al PT y PVEM: no negociará la esencia de su reforma electoral
Cobach inicia la Jornada Académica y Cultural 2026 en sus 31 planteles