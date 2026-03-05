Prevén vientos fuertes y temperatura de hasta 28°C en la capital de Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

La ciudad de Chihuahua podría registrar este jueves una temperatura máxima de hasta 28 grados centígrados, aunque la jornada estará marcada por vientos fuertes con rachas que podrían superar los 55 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de tolvaneras en distintos tramos carreteros, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el reporte matutino, estas condiciones son provocadas por la entrada del frente frío número 39 por el noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión, una línea seca sobre Coahuila y humedad proveniente del Océano Pacífico. El pronóstico indica mañana fría a fresca, tarde cálida a calurosa y ambiente muy frío en la zona serrana, con cielo de despejado a parcialmente nublado.

Los vientos sostenidos oscilarán entre 15 y 25 kilómetros por hora, pero las ráfagas podrían superar los 65 km/h en municipios del norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y sur del estado, como Juárez, Cuauhtémoc, Madera, Delicias, Parral, Camargo y Jiménez. En la capital y otras localidades como Ahumada, Balleza, Bocoyna y Guachochi, las rachas podrían rebasar los 55 km/h.

Protección Civil alertó sobre posibles tolvaneras en los tramos carreteros Chihuahua–Juárez, Chihuahua–La Junta, Chihuahua–Jiménez, Juárez–Janos y Chihuahua–Nuevo Casas Grandes, además de zonas urbanas y rurales en diversos municipios del estado. Para este jueves no se esperan lluvias, y la única precipitación reciente fue de 2.5 milímetros en Chinatú.

En cuanto a temperaturas registradas durante la madrugada, Temósachi y Basaseachi reportaron mínimas de -1 grado, mientras que San Juanito marcó 0 grados y Creel -0.8. En contraste, Urique registró una mínima de 18.1 grados y podría alcanzar una máxima de 34.3 grados, seguido de Chínipas, con 33.4 grados.

Para la tarde, las temperaturas máximas esperadas en el estado son: Ojinaga 32°C; Delicias, Camargo y Jiménez 31°C; Parral y Chihuahua 27 a 28°C; Juárez 27°C; Cuauhtémoc 22°C; Temósachi 21°C; Guachochi 18°C; El Vergel y Creel 17°C; y Madera 19°C. Autoridades recomiendan a la población extremar precauciones al conducir en carreteras ante posibles tolvaneras y rachas de viento fuertes.