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Jueves 8 de octubre de 2026

Primera etapa de la Poniente 5 beneficiará a más de 32 mil habitantes

La primera etapa de construcción del bulevar Luis H. Álvarez, también conocido como Poniente 5, beneficiará directamente a más de 32 mil habitantes de la zona poniente de la capital, destacó el regidor Luis Abraham Villilleras Escandón, presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación del Ayuntamiento.

El edil recordó que el proyecto presentado por el director de Obras Públicas Municipales, Carlos Alberto Rivas Martínez, contempla inicialmente la construcción de un tramo de aproximadamente 1.6 kilómetros, desde la avenida La Cantera hasta Misión del Bosque.

Villilleras Escandón señaló que esta primera fase permitirá mejorar la conectividad y movilidad del sector, al generar una nueva alternativa vial para quienes diariamente se trasladan desde la zona poniente hacia otros puntos de la ciudad.

El regidor explicó que la obra representa el inicio de un proyecto que permaneció pendiente durante más de 20 años y que contará con inversión conjunta del Municipio de Chihuahua y el Gobierno del Estado.

Detalló que la administración estatal aportará 50% de los recursos necesarios para esta primera etapa, mientras que el resto será cubierto por el Municipio.

Añadió que la aprobación permitirá avanzar en una infraestructura anunciada desde el inicio de la actual administración y que busca atender una de las necesidades de movilidad más importantes de este sector de la capital.

Villilleras Escandón aseguró que los recursos destinados al proyecto deberán ejercerse de manera responsable y destacó que, una vez concluida esta etapa, miles de familias contarán con una nueva opción de circulación para reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad urbana.

Colocan segunda megaestructura del puente atirantado del Reliz

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