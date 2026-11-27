Viernes 27 de noviembre de 2026

Las comunidades de Ciénega de la Vaca y Agua del Pino, en el municipio de Guanaceví, registraron las primeras precipitaciones invernales de la temporada.

Los efectos de la primera tormenta invernal comenzaron a manifestarse en el noroeste de Durango, donde se reportó la caída de aguanieve en comunidades ubicadas en la Sierra Madre Occidental.

A través de redes sociales, habitantes de la región compartieron imágenes de las primeras precipitaciones invernales, en medio de un marcado descenso de las temperaturas.

Ante estas condiciones, el Consejo Estatal de Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, utilizar ropa abrigadora, evitar circular por caminos congelados y limitar las salidas no esenciales.

Desde el pasado miércoles, la Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que la primera tormenta invernal de la temporada provocaría lluvias, bajas temperaturas y posibles nevadas en distintas regiones del país.

Las zonas elevadas de la Mesa Norte y la Mesa Central se encuentran entre las regiones susceptibles de registrar precipitaciones invernales, heladas y un descenso generalizado de las temperaturas.