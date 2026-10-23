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Viernes 23 de octubre de 2026

“Primero hay que poner orden en la casa”: Jorge Soto pide diálogo en el PAN rumbo a 2027

El diputado local Jorge Soto llamó al PAN a privilegiar el diálogo y resolver primero sus asuntos internos antes de establecer tiempos para definir las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

En medio de la discusión sobre el futuro de las candidaturas panistas y el escenario generado por el proceso judicial que enfrenta el exfiscal César Jáuregui Moreno, Soto consideró que la prioridad no debe ser acelerar las definiciones, sino alcanzar acuerdos que permitan al partido llegar fortalecido al proceso electoral.

“Yo creo que ni siquiera le tendríamos que poner temporalidad. Primero tenemos que poner orden en la casa, dialogar como panistas que somos y sacar los mejores acuerdos para salir fuertes”, expresó.

El legislador sostuvo que antes de hablar de nombres o fechas debe existir un diálogo entre las diferentes expresiones del PAN para resolver las diferencias internas. “Arreglar lo que tengamos que arreglar y después ya veremos”, agregó.

Soto recordó que actualmente no existe una convocatoria ni un mecanismo formal para seleccionar candidaturas, por lo que consideró prematuro establecer plazos para tomar decisiones.

Finalmente, celebró que la dirigencia y los distintos grupos del panismo hayan comenzado a dialogar y señaló que el objetivo debe ser llegar a 2027 con unidad y acuerdos internos, antes de avanzar en la definición de candidaturas.

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