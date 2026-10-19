Proceso estatal contra César Jáuregui seguirá pese a quedar bajo custodia federal: Gilberto Loya

Lunes 19 de octubre de 2026

El proceso penal que enfrenta el exfiscal general del Estado, César Jáuregui, por los hechos relacionados con el operativo de El Pinal continuará su curso en Chihuahua, aun cuando actualmente se encuentra bajo custodia de autoridades federales, informó Gilberto Loya, encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Loya explicó que el pasado 17 de octubre fue cumplimentada una orden de aprehensión estatal contra Jáuregui por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación y presentó ante el juez los antecedentes de investigación reunidos dentro de la causa. La defensa del exfiscal solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la definición sobre su situación jurídica quedó pendiente.

La audiencia en la que el juez determinará si Jáuregui es vinculado o no a proceso fue programada para las 10:00 horas del próximo jueves.

Como parte de la audiencia, la Fiscalía estatal solicitó la imposición de prisión preventiva, argumentando la existencia de riesgos procesales. Sin embargo, el juez optó por medidas cautelares distintas a la privación de la libertad.

Jáuregui deberá entregar su pasaporte mexicano y visa estadounidense, permanecer en el estado y el país, abstenerse de comunicarse con testigos y presentarse mensualmente ante la autoridad, según lo informado por Loya.

FGR ejecutó otra orden de aprehensión

La situación jurídica del exfiscal cambió minutos después de concluir la audiencia estatal, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión correspondiente al fuero federal.

Por esta razón, Jáuregui quedó bajo custodia de autoridades federales, aunque ello no suspende ni cancela el procedimiento iniciado en Chihuahua.

Gilberto Loya precisó que se trata de dos procedimientos independientes, cada uno bajo la competencia de autoridades y jueces distintos.

El Pinal, origen de la investigación estatal

La causa que mantiene abierta la Fiscalía de Chihuahua está relacionada con los hechos ocurridos en abril de 2026 en El Pinal, donde cuatro personas perdieron la vida durante un operativo: dos agentes de la Fiscalía estatal y dos ciudadanos estadounidenses.

El caso derivó además en investigaciones sobre las circunstancias en que ciudadanos extranjeros habrían intervenido en actividades operativas y sobre las responsabilidades que pudieran existir dentro de las instituciones involucradas.

Con ello, César Jáuregui enfrenta ahora dos frentes judiciales simultáneos: el proceso estatal, cuya siguiente etapa será la resolución sobre su posible vinculación a proceso, y el procedimiento federal iniciado tras la ejecución de la orden de aprehensión de la FGR.