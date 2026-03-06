México

Productividad laboral en México crece 0.9% anual al cierre de 2025: Inegi

La productividad laboral de la economía mexicana registró un incremento anual de 0.9% durante el último trimestre de 2025 (octubre-diciembre), siendo el sector manufacturero el que presentó el mayor crecimiento trimestral, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El organismo publicó el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el cual se ubicó en 96.5 puntos. Esta cifra representa un aumento de 0.5% respecto al tercer trimestre del mismo año y de 0.9% en comparación con el cierre de 2024.

En cuanto al desempeño por sectores, destacó el crecimiento en las industrias manufactureras, cuya productividad avanzó 1.4% durante el cuarto trimestre, a pesar de que el costo unitario de la mano de obra registró una ligera disminución de 0.1%.

Por el contrario, el sector de la construcción mostró el desempeño más débil, con un incremento trimestral de apenas 0.2% en productividad, acompañado de una caída de 2.4% en el costo de la mano de obra.

A tasa anual, la productividad de las actividades primarias reportó un aumento de 8.4%. En contraste, las actividades secundarias registraron una disminución de 0.3%, mientras que las actividades terciarias presentaron un crecimiento de 1.0%.

Desarticulan célula criminal de Chihuahua dedicada a extorsión en Jalisco

