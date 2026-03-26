Productores advierten crisis en la producción y comercialización del frijol

Jueves 26 de marzo de 2026

Productores afiliados a la Unión Campesina Democrática (UCD) alertaron sobre una situación crítica en el sector frijolero, al señalar que persisten problemas en la producción, la comercialización y el acceso a apoyos gubernamentales, afectando tanto a agricultores como a consumidores.

El dirigente de la organización, Jesús Emiliano García, explicó que el país consume alrededor de un millón 200 mil toneladas de frijol al año, por lo que se necesita alcanzar ese nivel de producción para cubrir la demanda nacional. Sin embargo, la sequía y otros factores han reducido drásticamente los volúmenes en estados productores, entre ellos Chihuahua.

Detalló que en 2022 la producción estatal apenas llegó a 10 mil toneladas, muy por debajo del consumo local estimado en 30 mil. En 2023 hubo una leve recuperación con cerca de 20 mil toneladas, mientras que en el ciclo más reciente, gracias a mejores condiciones climáticas, la producción ascendió a 80 mil toneladas.

En materia de comercialización, García cuestionó el esquema de precios, al señalar que el productor sigue siendo el más afectado. “Mientras al agricultor le compran el frijol a precios bajos, el consumidor lo sigue pagando caro”, afirmó, al explicar que los intermediarios adquieren el producto por debajo del precio de referencia y lo revenden con amplios márgenes de ganancia.

También criticó la asignación de volúmenes dentro del programa de ingreso objetivo, al considerar que Chihuahua ha sido relegado frente a otras entidades. Recordó que inicialmente al estado se le asignaron 5 mil toneladas, cifra que luego aumentó a 9 mil, cantidad que calificó como insuficiente ante la cantidad de productores que aún mantienen inventario sin comercializar.

“Es muy difícil repartir una tortilla entre hambrientos”, expresó, en referencia a la limitada cobertura de los apoyos, pues muchos agricultores continúan con frijol almacenado sin acceso a programas que les permitan venderlo en condiciones justas.

Finalmente, señaló que, aunque se han realizado esfuerzos para reducir el precio del frijol en mercados locales y beneficiar al consumidor, la venta a menor costo por parte de intermediarios genera una competencia desigual para los productores, profundizando la crisis en el sector.