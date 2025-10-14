Productores bloquean carretera Ahumada-Ciudad Juárez en protesta por crisis del campo

Martes 14 de octubre de 2025

Como parte de una jornada nacional de protestas por la grave crisis que enfrenta el campo mexicano, productores agrícolas bloquearon este martes la carretera Ahumada-Ciudad Juárez, exigiendo al Gobierno Federal medidas urgentes para salvar al sector.

Desde temprana hora, decenas de agricultores se instalaron en la vialidad portando pancartas y consignas en las que reclaman la falta de apoyos, el incremento en los costos de producción y los bajos precios de comercialización de sus cosechas.

Entre sus principales demandas también destaca la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al que responsabilizan de fomentar una competencia desleal que ha mermado la rentabilidad de sus cultivos y debilitado la economía rural.

"El campo está al borde del colapso. No podemos competir con productos extranjeros subsidiados mientras aquí nos quitan los apoyos y suben los insumos", expresó uno de los manifestantes.

La movilización se replicó en municipios como Camargo, Delicias y Cuauhtémoc, donde productores realizaron bloqueos parciales o totales de carreteras, demandando una respuesta inmediata de las autoridades federales.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores, aunque las protestas han provocado retrasos importantes en la circulación vehicular, especialmente en tramos de alta afluencia.

Los manifestantes advirtieron que continuarán con las acciones de presión hasta que se abra un diálogo efectivo con las autoridades y se implementen soluciones reales para enfrentar la crisis agrícola.