Productores de Chihuahua bloquean caseta Cuauhtémoc-Chihuahua en protesta contra el TMEC

Martes 14 de octubre de 2025

A partir de las 10:00 de la mañana de este martes, productores agrícolas de la región tomarán la caseta de peaje Cuauhtémoc–Chihuahua como parte de una movilización nacional para exigir la exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

La protesta es encabezada por organizaciones campesinas que buscan visibilizar el impacto negativo que dicho tratado ha tenido sobre la producción y competitividad de cultivos esenciales como el maíz y el frijol, señalaron sus dirigentes.

Según explicó el líder campesino “Yaco” Rodríguez, al frente de la movilización, la acción responde a meses de diálogo fallido con autoridades federales, en los que no se ha logrado avanzar en políticas que realmente fortalezcan al campo mexicano.

“No podemos seguir viendo cómo nuestros productos se devalúan por tratados desiguales. Es hora de que el gobierno escuche al campo”, expresó Rodríguez en rueda de prensa.

La toma de la caseta forma parte de una jornada nacional de protestas que se replicará en distintos puntos de Chihuahua y del país, en un esfuerzo coordinado por múltiples agrupaciones del sector rural.

Las autoridades viales ya han sido notificadas del cierre, y recomiendan a los conductores tomar vías alternas como la carretera federal 16, ante posibles afectaciones en la circulación.

Los productores también hicieron un llamado a la sociedad a sumarse a su causa, subrayando que el fortalecimiento del sector agrícola nacional es un tema que impacta directamente en la seguridad alimentaria y la economía de todos los mexicanos.

La duración del bloqueo dependerá —según los organizadores— de las respuestas que puedan recibir por parte de las dependencias involucradas. No se descarta que las movilizaciones se prolonguen o se intensifiquen en los próximos días.