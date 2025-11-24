El Estado

14.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 24 de noviembre de 2025

Productores y transportistas bloquean ocho tramos carreteros y aduanas en Chihuahua

Las protestas conjuntas de productores del campo y transportistas provocaron este lunes el bloqueo de al menos ocho tramos carreteros estratégicos en el estado de Chihuahua, además de la toma de Aduanas en Ciudad Juárez, en demanda de atención a diversas problemáticas del sector.

Los manifestantes protestan contra la Ley de Aguas, la importación de granos, exigen protección del campo en el marco del T-MEC y denuncian abusos y extorsiones que afectan a los transportistas.

De acuerdo con reportes oficiales y medios locales, los tramos bloqueados son:

Carretera Chihuahua-Juárez (tramo Chihuahua-Ahumada), caseta Sacramento, con paso limitado a vehículos pequeños.

Carretera Chihuahua-Delicias, kilómetro 167.

Carretera Chihuahua-Meoqui, entrada a la ciudad de Meoqui.

Carretera Camargo-Delicias, caseta fitosanitaria.

Carretera Delicias-Jiménez, Cooperativa Mariano Jiménez.

Carretera Jiménez-Gómez Palacio, kilómetro 229.

Entronque a Namiquipa.

Carretera Galeana, caseta.

Las autoridades han señalado que el flujo vehicular se encuentra afectado, por lo que recomiendan a los conductores extremar precauciones y considerar rutas alternas mientras duren las movilizaciones.

Más de un millón de tráileres paralizados en México: Frente Democrático Campesino

